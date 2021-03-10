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Haberler Çanakkale Çan’da haftalık tematik denetimler devam ediyor

’da haftalık tematik denetimler devam ediyor

’nin ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan ‘haftalık tematik denetimler’ sürüyor.

Çan’da haftalık tematik denetimler devam ediyor
İHA

10.03.2021, 18:10

Kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte haftalık tematik denetim süreci başladı. Çan İlçe Jandarma ekipleri ilçeye bağlı köylerde bulunan market, lokanta, yeme içme yerleri gibi umuma açık mekanları denetledi. İlçe merkezinde ise okullar denetlenerek kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte başlayan yüz yüze eğitim sürecindeki maske, mesafe ve hijyen şartları kontrol edildi.
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