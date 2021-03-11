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'de deniz ulaşımına fırtına engeli

feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak. 'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

11.03.2021, 09:16

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Gökçeada-Kabatepe hattında da 4 seferin iptal edildiği daha önce duyurulmuştu.

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