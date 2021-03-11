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Haberler Çanakkale İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

savaş gemisi Boğazı'ndan geçti

 Deniz Kuvvetleri'ne ait F105 borda numaralı savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon',  Boğazı'ndan geçerek 'ne açıldı. Boğazdan geçişi sırasında savaş gemisine, botları eşlik etti.

İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
DHA

11.03.2021, 19:28

Ege Denizi'nden saat 17.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F105 borda numaralı savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', 18.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

Savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Boğazdan geçişi sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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