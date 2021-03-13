Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı

Çanakkale- İzmir Karayolu'nda seyir halinde olan U.M. yönetimindeki 17 FU 603 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı. U.M. de hemen otomobilini yol kenarına çekip, beraberindeki 2 kişi ile alevlere müdahale etti.

Bu sırada itfaiyeyi de aradı. Gelen Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.





Yangın nedeniyle karayolunun Çanakkale- İzmir yönünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol, daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.