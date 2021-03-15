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Haberler Çanakkale İki katlı evin merdiveni çöktü, 6 kişi mahsur kaldı

İki katlı evin merdiveni çöktü, 6 kişi mahsur kaldı

'nin ilçesinde iki katlı binanın merdiveni çöktü. O sırada evde bulunan 6 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, balkona uzattıkları merdiven yardımıyla evdekileri kurtardı.

İki katlı evin merdiveni çöktü, 6 kişi mahsur kaldı
DHA

15.03.2021, 17:46 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021, 17:53

Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hacı Keçici Sokak üzerinde Mümin Yemez'e ait iki katlı binanın merdivenleri saat 14.00 sıralarında belli olmayan nedenden dolayı çöktü.

Evde bulunan 6 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından balkona uzatılan merdiven yardımıyla evdekiler kurtarıldı.
Olay sırasında bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

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