Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., Yenice ilçesinde yakalandı. İ.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale'de kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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