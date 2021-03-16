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Haberler Çanakkale Çanakkale'de kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklandı

'de kesinleşmiş cezası bulunan üyesi tutuklandı

'de, /PDY’ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., jandarma tarafından yalanarak, gözaltına alındı. İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklandı
DHA

16.03.2021, 17:56

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., Yenice ilçesinde yakalandı. İ.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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