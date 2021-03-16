Haberler Çanakkale Çanakkale'de kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklandı

Çanakkale'de kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklandı

Çanakkale'de, FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., jandarma tarafından yalanarak, gözaltına alındı. İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.