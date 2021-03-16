Rus savaş gemisi ‘Vyshniy Volochek’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 17.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna ait M Sınıfı füze korveti 609 borda numaralı savaş gemisi 'Vyshniy Volochek', saat 18.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını önünden ilerleyen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu da geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.