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Haberler Çanakkale Rus savaş gemisi ‘Vyshniy Volochek’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi ‘Vyshniy Volochek’ Boğazı’ndan geçti

’nın Karadeniz Filosuna ait 609 borda numaralı ‘Vyshniy Volochek’ adlı savaş gemisi, Boğazı’ndan geçerek ’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi ‘Vyshniy Volochek’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

16.03.2021, 19:49

Ege Denizi'nden saat 17.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna ait M Sınıfı füze korveti 609 borda numaralı savaş gemisi 'Vyshniy Volochek', saat 18.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını önünden ilerleyen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu da geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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