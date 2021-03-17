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Haberler Çanakkale Muğlalı öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Muğlalı öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

'da öğrenciler, ve 'nin 106'ncı yıldönümü kapsamında yazdıkları 10 bin mektup ile maske ve Türk bayrağının yer aldığı tabloları ’de görev yapan Mehmetçiklere gönderdi.

Muğlalı öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
DHA

17.03.2021, 19:42

PTT Muğla Başmüdürlüğü önündeki etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, tarihe altın harflerle kazınan Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümüne ulaşmanın, onuru ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Müdür Töre, "Dünya tarihinin müstesna kahramanlık mücadelelerinden olan Çanakkale Zaferi, Türk milletine zincir vurmak isteyen emperyalist güçlere karşı milletimizin topyekûn bağımsızlığı uğruna inançla, cesaretle yekvücut şahlanışının simgesidir. Çanakkale Zaferi yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına karşı direnişinin gerçek bir destanıdır.

Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bu onur, düşmana sadece silahla değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren Mehmetçiklerimize aittir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

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