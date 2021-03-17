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Haberler Çanakkale Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

savaş gemisi '' Boğazı'ndan geçti

donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Boğazı’ndan ilerleyerek, Marmara Denizine doğru yol aldı. Rus savaş gemisi Saratov’a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat ettiği gözlendi.

Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İHA

17.03.2021, 19:33

Ege Denizi açıklarından saat 15.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 18.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'Dur yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önlerinden ilerleyen Rus savaş gemisi Saratov, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu geçerek Marmara Denizine doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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