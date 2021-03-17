Ege Denizi açıklarından saat 15.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 18.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'Dur yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önlerinden ilerleyen Rus savaş gemisi Saratov, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu geçerek Marmara Denizine doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.