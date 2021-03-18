Ankara Çankaya'da icradan satılık 130 metrekare daire

Mahkeme Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 130 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin kuzey - doğu -batı konumlu olduğu ve net 130 m² (118 m² + 12 m² balkon) olduğu ilanda belirtildi. Ayrıca dairenin, antre, salon, mutfak, 3 oda, ebeveyn banyo-WC, banyo-WC ve 2 balkondan oluştuğu ilanda yer alan detaylar arasında.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 26.05.2021 11:20 belirlendi.