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Haberler Çanakkale Çanakkale'ye 7 bölgeden getirilen bayraklar Şehitler Abidesi'nde göndere çekildi

'ye 7 bölgeden getirilen bayraklar 'nde göndere çekildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ve Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği "Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında 'ne getirilen Türk bayrakları göndere çekildi.

Çanakkale'ye 7 bölgeden getirilen bayraklar Şehitler Abidesi'nde göndere çekildi

18.03.2021, 19:05

Etkinlik çerçevesinde 7 bölgedeki illerde sırayla gençlerin taşıdığı bayraklar, Çanakkale'ye getirildi.

Tüm illeri ve coğrafi bölgeleri temsilen 7 bayrak, Şehitler Abidesi'ndeki törende birer genç tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'e teslim edildi.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde 7 bayrağın ayrı yerlerde göndere çekilmesiyle sona erdi.

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