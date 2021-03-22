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Haberler Çanakkale Çanakkale'de virüs alarmı! Bir köy karantinaya alındı, bir köydeki karantinanın süresi uzatıldı

'de virüs alarmı! Bir köy karantinaya alındı, bir köydeki karantinanın süresi uzatıldı

'nin ilçesine bağlı Sameteli köyü artan koronavirüs vakaları nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karasuçam köyündeki karantina ise, vaka ve temaslı sayısının beklenen düzeye inmemesi nedeniyle 7 gün uzatıldı.

Çanakkale'de virüs alarmı! Bir köy karantinaya alındı, bir köydeki karantinanın süresi uzatıldı
DHA

22.03.2021, 14:48

Yenice ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu, Sametli köyünde, vaka sayısındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. Bugün saat 18.00'de başlayacak karantina sürecinde köye giriş-çıkışlar, kontrollü yapılacak. Köyde yaşayanların ihtiyaçları, muhtarlık ile Vefa Sosyal Destek

Grupları tarafından karşılanacak. Muhtar ve imam tarafından anonslar yapılarak, vatandaşlar dikkatli olmaları yönünde uyarılacak.

Öte yandan, ilçeye bağlı Karasuçam köyünde 9 Mart günü başlatılan ve yarın sona erecek olan karantina uygulaması, vaka ile temaslı sayısının beklenen düzeye inmemesi nedeniyle 7 gün uzatıldı.

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