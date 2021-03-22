Çanakkale'de virüs alarmı! Bir köy karantinaya alındı, bir köydeki karantinanın süresi uzatıldı

Yenice ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu, Sametli köyünde, vaka sayısındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. Bugün saat 18.00'de başlayacak karantina sürecinde köye giriş-çıkışlar, kontrollü yapılacak. Köyde yaşayanların ihtiyaçları, muhtarlık ile Vefa Sosyal Destek

Grupları tarafından karşılanacak. Muhtar ve imam tarafından anonslar yapılarak, vatandaşlar dikkatli olmaları yönünde uyarılacak.

Öte yandan, ilçeye bağlı Karasuçam köyünde 9 Mart günü başlatılan ve yarın sona erecek olan karantina uygulaması, vaka ile temaslı sayısının beklenen düzeye inmemesi nedeniyle 7 gün uzatıldı.