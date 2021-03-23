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Haberler Çanakkale Gökçeada'da kalp krizi geçiren kadının imdadına sahil güvenlik yetişti

'da kalp krizi geçiren kadının imdadına yetişti

'nde etkili olan poyraz nedeniyle GESTAŞ A.Ş'ye ait feribot seferlerinin tümü geçici olarak durduruldu. 'nin ilçesinde kalp krizi geçiren bir kadın, hava muhalefeti nedeniyle gemi seferleri yapılamayınca ekiplerince şehre getirildi.

Gökçeada'da kalp krizi geçiren kadının imdadına sahil güvenlik yetişti
AA

23.03.2021, 19:06 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021, 19:43

Kalp krizi geçiren ada sakinlerinden Melike Önsal'ın (53) yardımına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

Bota alınan kadın, yüksek dalgalar arasında Kabatepe Limanı'na getirildi.

Önsal, burada hazır bekletilen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Gökçeada'da kalp krizi geçiren kadının imdadına sahil güvenlik yetişti

Kalp krizi geçirdiği belirlenen hasta, anjiyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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Sahil güvenlik ekibiyle hastaya refakat eden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, adada yaşamanın zorluklarını hava muhalefetinin olduğu dönemlerde çok fazla yaşadıklarını söyledi.

Çetin, "Vatandaşımızın sevkini Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait bot ile bu kadar kötü hava koşullarında gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu tür acil vakalarda Gökçeada'da devletin bütün imkanlarını sunan başta Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanımıza, Sahil Güvenlik çalışanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız." dedi.

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