Olay, Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Umdu, saat 03.50 sıralarında oturduğu 5 katlı apartmanın 3'üncü katından, havalandırma boşluğuna düştü.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, zemin kattaki duvarda delik açarak, Umdu'yu kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Ahmet Umdu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Apartmanın havalandırma boşluğuna düştü! Duvarı kırarak kurtardılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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