  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale’de tedirgin eden görüntüler! Maske mesafe unutuldu

’de tedirgin eden görüntüler! Maske mesafe unutuldu

’de, korona virüs (Covid-19) salgınının önlemesi amacıyla alınan bazı kararların hiçe sayıldığı görüldü. Son zamanlarda vaka sayıların artmasına rağmen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması tepki çekti.

Çanakkale’de tedirgin eden görüntüler! Maske mesafe unutuldu
İHA

27.03.2021, 16:07

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tüm insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Türkiye'de; İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantının da görülmesine rağmen vatandaşların alınan önlemlere uymaması tedirgin etti.



Çanakkale'nin en işlek caddelerinden; Çarşı Caddesi, kordon boyu, İskele Meydanı ve Demircioğlu Caddesi'nde çok sayıda vatandaşın sokaklarda olduğu görüldü. Aynı zamanda maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan bazı vatandaşların, işlek caddelerde sigara içme kurallarına da riayet etmediği gözlendi.

Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart tarihleri arası Çanakkale'deki covid-19 haftalık vaka sayısına göre; 100 binde 202,75 olarak bildirmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale’de tedirgin eden görüntüler! Maske mesafe unutuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.