Çanakkale’de tedirgin eden görüntüler! Maske mesafe unutuldu

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tüm insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Türkiye'de; İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantının da görülmesine rağmen vatandaşların alınan önlemlere uymaması tedirgin etti.





Çanakkale'nin en işlek caddelerinden; Çarşı Caddesi, kordon boyu, İskele Meydanı ve Demircioğlu Caddesi'nde çok sayıda vatandaşın sokaklarda olduğu görüldü. Aynı zamanda maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan bazı vatandaşların, işlek caddelerde sigara içme kurallarına da riayet etmediği gözlendi.

Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart tarihleri arası Çanakkale'deki covid-19 haftalık vaka sayısına göre; 100 binde 202,75 olarak bildirmişti.