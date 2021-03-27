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Haberler Çanakkale Yunan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Yunan savaş gemisi, ’ndan geçti

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı ‘Krystallides’ adlı savaş gemisi 'ndan geçerek 'ne açıldı. Yunan savaş gemisinin boğazı geçişine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Yunan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
İHA

27.03.2021, 16:49

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 14.30'da giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı 'Krystallides' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Boğazın manevra noktası en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi 'Dur Yolcu' ve Kilitbahir Kalesi önlerinden geçerek Ege Denizi'ne doğru açıldı. Yunan savaş gemisinin boğazı geçişine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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