Çanakkale’de deniz 30 metre çekildi

Çanakkale'de her yıl meydana gelen gel- git olayı nedeniyle deniz suyu çekilmesi, bu yıl da Çanakkale Boğazı'nın belli bölümlerinde ortaya çıktı. Merkeze bağlı Dardanos sahilinin bazı kısımlarında deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 30 metre kadar çekildiği gözlendi.