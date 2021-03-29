Çanakkale'de her yıl meydana gelen gel- git olayı nedeniyle deniz suyu çekilmesi, bu yıl da Çanakkale Boğazı'nın belli bölümlerinde ortaya çıktı. Merkeze bağlı Dardanos sahilinin bazı kısımlarında deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 30 metre kadar çekildiği gözlendi.
Çanakkale’de deniz 30 metre çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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