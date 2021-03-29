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Haberler Çanakkale Çanakkale’de deniz 30 metre çekildi

’de deniz 30 metre çekildi

Son günlerde yaşanan gel-git olayı nedeniyle sahillerde ortaya ilginç görüntüler çıktı. Deniz suyunun çekilmesi en çok merkeze bağlı yazlık tatil köyü 'un sahillerinde görüldü. Balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu kıyı kesimi karayla birleşti. Sahildeki tahta iskele ise tamamen karada görünümü kazandı. Kıyıda bulunan sandallar, karaya oturdu.

Çanakkale’de deniz 30 metre çekildi
İHA

29.03.2021, 18:26

Çanakkale'de her yıl meydana gelen gel- git olayı nedeniyle deniz suyu çekilmesi, bu yıl da Çanakkale Boğazı'nın belli bölümlerinde ortaya çıktı. Merkeze bağlı Dardanos sahilinin bazı kısımlarında deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 30 metre kadar çekildiği gözlendi.

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