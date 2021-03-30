Çanakkale Valisi Aktaş, yaya geçidini kırmızıya boyadı

Tüm Türkiye'de trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması başlatıldı. Çanakkale'de de yoğunluğun fazla olduğu Demircioğlu Caddesi'nde Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve beraberindekilerin katılımıyla yaya önceliğine dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi. Vali Aktaş, caddede bulunan yaya geçidindeki beyaz şeritlerden birini kırmızıya boyadı. Ayrıca yaya geçitlerinden geçen vatandaşlara maske, kırmızı düdük ve şapka dağıttı. Trafikteki sürücülere ise yaya önceliğine uyumaları noktasında uyarılarda bulundu.





Vali İlhami Aktaş, 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması kapsamında yaya önceliğine farkındalık oluşturulmaya çalıştığını söyleyerek, "Yaya güvenliğini sağlamak, vatandaşların bu konuda dikkatini çekmek için arkadaşlarımız birçok yaya geçidinde aynı faaliyeti yürütüyor. Şapka, kırmızı düdük ve broşürleri dağıtıyoruz. Sürücülerimizin, yaya geçitlerinde önceliği yayalara vermelerini sağlayacak çalışmalarda bulunduk" dedi.