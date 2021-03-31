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Haberler Çanakkale Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

'nin Çan ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
AA

31.03.2021, 10:28

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Gürdal başkanlığında toplandı. Toplantıda, Yaykın köyünde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.

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