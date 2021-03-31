İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Gürdal başkanlığında toplandı. Toplantıda, Yaykın köyünde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.
Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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