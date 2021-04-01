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Tarlada ölü bulundu

’nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyünde yaşayan 59 yaşındaki Salim Özger, sabah erkenden çıktığı eve dönmeyince; kendisini aramaya çıkan yakınları tarafından tarlada göğsünden vurulmuş halde bulundu.

Tarlada ölü bulundu
DHA

01.04.2021, 17:46

Adilhan köyünde yaşayan Salim Özger, sabah ezanı öncesi av tüfeğini alıp, evden çıktı. Saatlerce eve dönmemesi üzerine de yakınları aramaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonunda

Özger, tarlada ölü bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince göğsünden vurulduğu ortaya çıkan Özger'in ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti.
Salim Özger'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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