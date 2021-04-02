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Haberler Çanakkale Çanakkale'de horoz dövüşüne 54 gözaltı

'de horoz dövüşüne 54 gözaltı

'de farklı illerden gelip, horoz dövüşü yaptıran 54 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere kumar oynadıkları ve pandemi kurallarına uymadıkları için toplam 100 bin TL ceza uygulandı.

Çanakkale'de horoz dövüşüne 54 gözaltı
DHA

02.04.2021, 14:29

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki bir barakaya baskın düzenledi. Baskında farklı illerden gelip, horoz dövüştüren 54 kişi yakalandı. 191 bin 180 TL ve bin 700 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınanlara kumar oynadıkları ve pandemi kurallarına uymadıkları için toplam 100 bin TL cezası kesildi. Kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

El koyulan 20 horoz, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 54 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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