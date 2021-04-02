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Haberler Çanakkale Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Boğazı’ndan geçti

Son dakika... Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', ’ne doğru yol aldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde can yelekli askerler olduğu görüldü.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
DHA

02.04.2021, 17:02

Ege Denizi'nden saat 14.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde can yelekli askerler olduğu görüldü.

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