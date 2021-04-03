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'de vaka sayısında korkutan artış

Koronavirüs risk haritasında ‘çok yüksek risk’ grubu ‘kırmızı’ kategoride yer alan ’de, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 348,81’den 546,77'ye yükseldi. Çanakkale, haftalık vaka sayısında 'de dördüncü oldu.

Çanakkale'de vaka sayısında korkutan artış
DHA

03.04.2021, 23:14

Türkiye'nin kontrollü normalleşme dönemine geçtiği 1 Mart'tan bu yana, Çanakkale'de koronavirüs vaka sayısındaki yaşanan artış, sürüyor. Çanakkale, vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından geçen günlerde açıklanan Türkiye'nin risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoriye yükseldi.

Kentte, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında 107,29 iken, 6- 12 Mart tarihleri arasında 149,76, 13- 19 Mart tarihleri arasında 202,75'ye ve 20- 27 Mart tarihleri arasında ise 348,81 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından bu akşam paylaştığı rakamlara göre, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasındaki tabloda Çanakkale'de vaka sayısı 546,77'ye yükseldi.

Çanakkale, 27 Mart- 2 Nisan haftasında, her 100 bin kişide görülen 546,77 vaka sayısıyla Türkiye'de dördüncü sırada yer aldı.

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