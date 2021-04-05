Çanakkale Belediye meclisine korona virüs ertelemesi

Çanakkale Belediyesi Nisan Meclis toplantısının ilk oturumu Perşembe 2'nci oturumu ise Cuma günü yapılmıştı. Bu süreçten sonra CHP'li Belediye Meclis Üyesi Süleyman Canpolat'ın korona virüs testinin pozitif olduğu öğrenildi. 3'üncü oturumu bugün yapılması planlanan meclis toplantısı bu nedenle iptal edildi.





Konuya ilişkin Çanakkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bir belediye meclis üyemizin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bugün yapılacak olan Belediye Meclis Toplantısı ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.



Öte yandan, belediye meclis toplantısına katılan diğer meclis üyesi, birim müdürleri ve basın mensupları da tedbir amaçlı evde izolasyon sürecine girdi.