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Haberler Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 83 sözleşmeli personel alıyor

83 sözleşmeli personel alıyor

, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alarak 83 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 83 sözleşmeli personel alıyor

06.04.2021, 09:24

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 83 sözleşmeli personel alacak. Rektörlük'ten "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrası uyarınca; 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Eczacı Pozisyonu Hariç) giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 83 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır" açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

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