Çanakkale'ye gelene 10 gün izolasyon! Yeni tedbirler devrede

Çanakkale'de geçtiğimiz hafta 348,81 olan vaka sayısı bu hafta 546,77'ye yükseldi. Artan vaka sayıları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında toplanarak yeni tedbir kararları aldı.





Alınan kararlar doğrultusunda kentteki kapalı pazar yerinde kurulan tezgahlar farklı günlere ayrıldı. Bu kapsamda; Salı ve Cuma günleri Cuma pazarı yerinde kurulan; giyim, oyuncak, züccaciye, nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan tezgâhların sadece Çarşamba günleri kurulmasına, sebze-meyve vb. satış tezgahlarının Salı ve Cuma günü kurulmasına, giyim, oyuncak, züccaciye, nalburiye vb. ihtiyaç malzemeleri ile sebze-meyve vb. satışlarının aynı gün yapılmamasına, pazar yerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafının her bir satış tezgâh/sergi arasında en az 3 metre mesafe olmasına, Pazar yerlerinde giysi denemelerinin yapılmamasına, giysi deneme kabinlerinin kaldırılmasına karar verildi.





ŞEHİR DIŞINDAN GELENLERE 10 GÜN İZOLASYON SÜRECİ

Öte yandan, Çanakkale'ye farklı illerden gelen kişiler, 10 gün süreyle zorunlu izolasyon sürecine girecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan diğer kararlar ise şöyle:





"Covid-19 tedbirleri ile ilgili; belediyelerin, il özel idarelerin, kolluk araçlarının ve camilerin anons sistemlerini daha aktif kullanmasına, sokağa çıkma yasağının bulunduğu zamanlarda aktif görevi olmayan kamu personelinin ve muafiyet verilen kişilerin; sadece muafiyet konusunu teşkil eden iş, mekân ve zamanlar dışında sokağa çıkmamalarına, açık alanlarda kolluk kuvvetleri tarafından HES kodu sorgulaması yapılmasına, il dışından gelen mukim veya misafirlerin en az 10 gün boyunca geldikleri evde izole olmasına ve ev ziyaretlerinde bulunmamasının duyurulmasına, İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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