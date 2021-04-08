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Haberler Çanakkale Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri ’ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
DHA

08.04.2021, 09:31

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan, sabah yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri ile Bozcaada'dan saat 07.15 ile Geyikli'den 08.00 seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi.

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