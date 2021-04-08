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Haberler Çanakkale Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı

'de 2 köy karantinaya alındı

'nin ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı. Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.

Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı
AA

08.04.2021, 09:41

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, Danişment ve Kozçeşme köylerinde, Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.

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