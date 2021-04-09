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Haberler Çanakkale Çanakkale'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına darbe! 15 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı

'de 'nün yapılanmasına darbe! 15 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı

'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Zanlılardan bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.

Çanakkale'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına darbe! 15 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı
AA

09.04.2021, 09:25 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021, 09:25

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde olan, zabıt katibi, yazı işleri müdürü ve infaz koruma memurlarının da arasında olduğu 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçlerince, farklı adliye ve ceza infaz kurumlarında görevli olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Zanlılardan bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.

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