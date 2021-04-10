Çan'da 1 köy karantinaya alındı, 1 köyün karantina süresi uzatıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bozguç köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alınırken, Yaykın köyünün karantina süresi ise 7 gün uzatıldı.

Çan ilçesine bağlı Bozguç köyü, vaka sayısının artması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 10 gün süreyle karantinaya alındı. Terzialan beldesinde ise Çakmakçayır Mahallesi'nde 10 hane, Süle Mahallesi'nde 1 hane olmak üzere toplamda 11 hane, artan vaka sayıları ve bulaş riski olduğunu gerekçesiyle 10 gün karantinaya alındı.

31 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alınan yine Çan ilçesine bağlı Yaykın köyününde karantina süresi 7 gün daha uzatıldı.

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