Ayvacık Sanayi Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak bölgedeki sanayi esnafı müdahale etti. Ardından Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Polis ekipleri, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen aracın sahibine ulaşmaya çalışıyor. Yangın, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.
Ayvacık’ta park halindeki otomobil yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.