  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Ayvacık’ta park halindeki otomobil yandı

’ta park halindeki otomobil yandı

'nin ilçesi park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

Ayvacık’ta park halindeki otomobil yandı

12.04.2021, 17:21

Ayvacık Sanayi Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak bölgedeki sanayi esnafı müdahale etti. Ardından Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Polis ekipleri, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen aracın sahibine ulaşmaya çalışıyor. Yangın, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayvacık’ta park halindeki otomobil yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.