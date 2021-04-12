Çanakkale’de yüz yüze eğitime 'koronavirüs' engeli

İlçeye bağlı Camicedir Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Sokak'ta bulunan Lütfiye Kerim Tahsildaroğlu Anaokulu'nda, 2 öğretmen ve 1 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce olası vakaları önlemek amacıyla anaokulunda yüz yüze eğitime ara verildi. Anaokulu öğrencilerine, 19 Nisan'a kadar uzaktan eğitim verilecek.