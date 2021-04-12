İlçeye bağlı Camicedir Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Sokak'ta bulunan Lütfiye Kerim Tahsildaroğlu Anaokulu'nda, 2 öğretmen ve 1 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce olası vakaları önlemek amacıyla anaokulunda yüz yüze eğitime ara verildi. Anaokulu öğrencilerine, 19 Nisan'a kadar uzaktan eğitim verilecek.
Çanakkale’de yüz yüze eğitime 'koronavirüs' engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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