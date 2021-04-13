  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üyesi yakalandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
AA

13.04.2021, 11:13

Çan ilçe merkezinde FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

A.Ö. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.