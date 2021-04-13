  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', 'ndan geçti

Son dakika... 'ndan geçen 'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, 'ne doğru yol aldı. Gemiye,  Boğazı’ndan geçişine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
DHA

13.04.2021, 11:11

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde can yelekli askerin olduğu görüldü.



Gemiye, Çanakkale Boğazı'ndan geçişine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.