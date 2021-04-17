Çanakkale’de başörtülü anne ve iki kızına çirkin saldırıda mahkeme cezayı kesti

74 yaşındaki Hüseyin Mete Aysal, 2019 yılında Çanakkale'de bir AVM'de alışveriş yaptıktan sonra kasada bekleyen Ayşe Yılmaz, kızları Türkan Çam ve S.Ç. ile tartıştı. Aysal, aldığı ürünlerin pahalı olduğu iddia etti ve kasiyere, "2023'te bunlardan kurtuluyor muyuz ki?" ifadelerini kullandı. Anne ve kızları, kendilerine bakarak konuşan Aysal'a, "Bizi mi kastettiniz?" diye sorunca kendini kaybeden Aysal, üç kadına, "Pislikler, adiler, şerefsizler" sözleriyle hakaret etti. Aysal, marketten çıkarken küfürlerini sürdürdü. Kadınların şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada kasiyer E.O., şüpheli Aysal'ın kasa tutarı fazla olunca fiyatların yüksekliği konusunda kendi kendine söylendiğini ve "Sağdakiler yüzünden" dediğini aktardı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren Hüseyin Mete Aysal ise ilginç bir savunmaya imza atarak, "Ben Ankara Siyasal mezunu eğitimli bir insanım. Böyle bir iddianın muhatabı olmaktan dolayı çok üzgünüm." dedi.

Çanakkale 4. Asliye Ceza Mahkemesi; Hüseyin Mete Aysal'ın hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay, halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıladığı gerekçesiyle de 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Mahkeme heyeti; sanık Hüseyin Mete Aysal'ın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat oluşmadığına karar verdi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme; sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde pişmanlık duymadığını ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak sanık hakkında TCK 50/1 maddesinin uygulanmasına da yer olmadığına karar verdi. Kararın kesinleşmesi halinde sanık Hüseyin Mete Aysal'ın cezaevine gireceği öğrenildi.

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