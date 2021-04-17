Meteoroloji'den Çanakkale içi toz taşınımı uyarısı

Konuya ilişkin Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu gece saatlerinden itibaren, Pazar akşam saatlerine kadar İl genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğinden; görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.