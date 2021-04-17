Konuya ilişkin Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu gece saatlerinden itibaren, Pazar akşam saatlerine kadar İl genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğinden; görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji'den Çanakkale içi toz taşınımı uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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