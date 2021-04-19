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Haberler Çanakkale Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

'de bir köy karantinaya alındı

'nin ilçesindeki Yeniçiftçilik köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
AA

19.04.2021, 09:12

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı. Bu kapsamda, Kovid-19 vakalarına rastlanan Yeniçiftlik köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün girişinde önlem aldı.

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