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Haberler Çanakkale Çanakkale’de 3 köyün karantina süresi uzatıldı

’de 3 köyün süresi uzatıldı

’nin ilçesine bağlı Torhasan, Karabey ve Davutköy köylerinde vaka ve temaslı sayısı beklenen düzeye inmeyince süreleri 10 gün uzatıldı.

Çanakkale’de 3 köyün karantina süresi uzatıldı
DHA

21.04.2021, 15:31

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Torhasan, Karabey ve Davutköy köylerinde vaka ve temaslı sayısının beklenen düzeye inmemesi nedeniyle karantina sürelerinin 10 gün uzatıldığı açıklandı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Torhasan, Karabey ve Davutköy köylerimizde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısı ile temaslı sayısının beklenen düzeye düşmemesi nedeniyle Torhasan ve Karabey köylerinin bugün bitmesi planlanan, Davutköy köyünün ise yarın bitmesi planlanan karantinalarının 10 gün uzatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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