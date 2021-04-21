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Haberler Çanakkale Vakaların tavan yaptığı Çanakkale'de Vali Aktaş, AVM'de denetimlere katıldı

Vakaların tavan yaptığı 'de Vali Aktaş, AVM'de denetimlere katıldı

'nin, 10-16 Nisan haftasında 100 bin nüfusta 962,98'e ulaşan koronavirüs vaka sayısıyla Türkiye'de birinci sırada yer alması üzere Vali , ‘Dinamik Denetim Süreci’ kapsamında AVM’lerde denetimlerde bulundu.

Vakaların tavan yaptığı Çanakkale'de Vali Aktaş, AVM'de denetimlere katıldı
DHA

21.04.2021, 18:36 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021, 18:41

Çanakkale'nin, 10-16 Nisan haftasında 100 bin nüfusta 962,98'e ulaşan koronavirüs vaka sayısıyla Türkiye'de birinci sırada yer alması üzerine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak yeni tedbirler alındı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı'nın 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelgesi gereği temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra ortak kullanım alanlarından olan AVM'lerde koronavirüs tedbirlerini yerinde denetledi. AVM yönetimlerinden alınan tedbirler hakkında bilgiler aldı. Vatandaşlar ve AVM esnafıyla da görüşen Vali Aktaş, maske, mesafe ve temizlik konularında hatırlatmada bulundu.

Koronavirüsle mücadelede vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kuralı başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere hassasiyetle uymalarını belirten Vali Aktaş, toplu ve kalabalık ortamlarda virüsün bulaş hızının daha yüksek olduğu için kalabalık ortamlarda olabildiğince az vakit geçirmeleri gerektiğini söyledi.

VALİ AKTAŞ BAŞKANLIĞINDA KORONAVİRÜS DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Öte yandan Vali İlhami Aktaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Ufuk Tali ve sağlık yöneticileri ile koronavirüs değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Sürdürülen sağlık hizmetleri, koronavirüs ile mücadele ve pandemi sürecinde hastanelerde yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.
Toplantıda, başta dinamik denetimler olmak üzere kentte koronavirüse karşı uyulması gereken kurallar, alınan önlemler ve vaka sayılarının son durumu, filyasyon, test çalışmaları, hastanelerdeki doluluk oranları ile aşılama çalışmaları değerlendirildi.

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