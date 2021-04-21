Yunanistan unsurlarınca geri itilen 18 göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 göçmen kıyıya çıkarıldı. Göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilerek, ölüme terk edilen fiber teknedeki 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında, fiber teknede bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, fiber teknedeki 18 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.