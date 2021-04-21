  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Yunanistan unsurlarınca geri itilen 18 göçmen kurtarıldı

unsurlarınca geri itilen 18 göçmen kurtarıldı

'nin açıklarında, unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 göçmen kıyıya çıkarıldı. Göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yunanistan unsurlarınca geri itilen 18 göçmen kurtarıldı

21.04.2021, 09:23

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilerek, ölüme terk edilen fiber teknedeki 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında, fiber teknede bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, fiber teknedeki 18 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yunanistan unsurlarınca geri itilen 18 göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.