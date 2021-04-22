  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Vatandaş pazara kimlik numarasına göre gidecek

Vatandaş pazara kimlik numarasına göre gidecek

Vatandaş pazara kimlik numarasına göre gidecek

22.4.2021

KORONA virüs vakalarındaki artışlar nedeniyle bazı illerde ek tedbirler alındı. Vaka sayısında Türkiye birincisi Çanakkale'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu sert önlemler aldı. Kentte, açık alanlarda iki kişiden fazlasının bir araya gelmesi yasaklandı. Bir kişi, haftada iki kez kurulan pazarların sadece birine gidebilecek. Pazara gidiş sırası kimlik numarasındaki tek-çift rakama göre olacak. Evlere misafir kabul edilemeyecek. Sahil bandına girişlere de demir engeller kondu.
ÖTE yandan Erzincan'da da vaka sayısındaki artış nedeniyle ek tedbirler uygulanmasına karar verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplandı. Toplantıda, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik muafiyetlerin kötüye kullanımını engelleyecek şekilde idari ve adli yaptırımların istisnasız uygulanmasına, kısıtlama uygulanan günler ve saatlerde market, bakkal, manav gibi tüm yerlerde her aileden yalnızca bir kişinin içeriye kabul edilmesine karar verildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vatandaş pazara kimlik numarasına göre gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.