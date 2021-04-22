Vatandaş pazara kimlik numarasına göre gidecek

KORONA virüs vakalarındaki artışlar nedeniyle bazı illerde ek tedbirler alındı. Vaka sayısında Türkiye birincisi Çanakkale'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu sert önlemler aldı. Kentte, açık alanlarda iki kişiden fazlasının bir araya gelmesi yasaklandı. Bir kişi, haftada iki kez kurulan pazarların sadece birine gidebilecek. Pazara gidiş sırası kimlik numarasındaki tek-çift rakama göre olacak. Evlere misafir kabul edilemeyecek. Sahil bandına girişlere de demir engeller kondu.

ÖTE yandan Erzincan'da da vaka sayısındaki artış nedeniyle ek tedbirler uygulanmasına karar verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplandı. Toplantıda, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik muafiyetlerin kötüye kullanımını engelleyecek şekilde idari ve adli yaptırımların istisnasız uygulanmasına, kısıtlama uygulanan günler ve saatlerde market, bakkal, manav gibi tüm yerlerde her aileden yalnızca bir kişinin içeriye kabul edilmesine karar verildi.

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