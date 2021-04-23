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'da bunu yapmak artık yasak

'nin 'ndeki turizm cenneti ilçesinde Belediye Meclisi, kaçak konaklamanın önüne geçmek için konteyner evlerden sonra ‘’ olarak adlandırılan tekerlekli ahşap evlerle de adaya geçişi yasakladı. Bozcaada Belediye Başkanı , “Eminim ki tüm ada halkı aldığımız bu kararı destekleyecektir” dedi.

Bozcaada'da bunu yapmak artık yasak
DHA

23.04.2021, 16:58

Bozcaada Belediyesi'nin 9 Nisan'da yapılan toplantısında alınan kararlardan biri de 'Tiny House' olarak bilinen tekerlekli ahşap evle adaya geçiş yasağı oldu. Meclisin oy birliği ile aldığı kararla 'Tiny House' evleriyle adaya geçiş yasaklandı. Son yıllarda kullanımı artan ve adada kaçak konaklamanın önünü açan 'Tiny House'lar ile artık Bozcaada-Geyikli hattında sefer yapan feribotlarla geçişe izin verilmeyecek. Bu tarz evlerin adada yapılıp, kullanılmasına da müsaade edilmeyecek.



Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, "Belediye Meclisi'nin 9 Nisan'da yapılan toplantısında alınan karara göre ilçe genelinde 'Tiny House' adı verilen, trafik tescilli plakası olmasına rağmen aslında tamamen konaklama amacıyla kullanılan yapıların özel araziler içinde ve tüm ada sathında konuşlandırılması yasaklanmıştır. Ayrıca bu karar resmi bir yazı ile deniz ulaşımımızı sağlayan Gestaş'a iletilerek, tıpkı daha önceden alınan Meclis kararında belirtilen konteynerler gibi 'Tiny House'ların da adaya geçişlerinin engellenmesi istenecektir. Altında tekerlek olan konaklama ünitelerinin, yasalardaki boşluklardan kaynaklanarak bir araçmış gibi adamızda konaklama amacı ile kullanımları ayrıca çok muhtemeldir ki önümüzdeki süreçte kiralama yoluyla bir işletme mantığı ile değerlendirmelerinin önüne geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eminim ki tüm ada halkı da aldığımız bu kararı destekleyecektir" dedi.

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