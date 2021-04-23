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'de bir belde ve 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, en çok vakaların görüldüğü iller arasında yer alan 'de karantina kararı. Çanakkale'nin ilçesindeki bir belde ile 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çanakkale'de bir belde ve 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
AA

23.04.2021, 10:17 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021, 10:17

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir belde ile 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Karabiga beldesi, Balıklıçeşme, Ağaköy ve Kocagür köylerinde artan Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

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