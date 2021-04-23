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Çanakkale'de bir belde ve 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, en çok vakaların görüldüğü iller arasında yer alan Çanakkale'de karantina kararı. Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir belde ile 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA 23.04.2021, 10:17 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021, 10:17