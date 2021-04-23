Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir belde ile 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Karabiga beldesi, Balıklıçeşme, Ağaköy ve Kocagür köylerinde artan Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.
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Çanakkale'de bir belde ve 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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