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Haberler Çanakkale Çanakkale’de piyasa değeri 200 bin liralık kokain ele geçirildi

’de piyasa değeri 200 bin liralık kokain ele geçirildi

'de bir otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, motor kısmındaki gizli bölmede saklanmış kokain ele geçirildi. Lina'nın yakaladığı uyuşturucunun piyasa değerinin en az 200 bin lira olduğu tahmin ediliyor.

Çanakkale’de piyasa değeri 200 bin liralık kokain ele geçirildi
İHA

23.04.2021, 18:09 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021, 18:28

Çanakkale'de bugün öğle saatlerinde şüphelendikleri 34 DSZ 612 plakalı otomobili durduran Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelerinde haklı çıktı.

Hassas burunlu narkotik köpeği Lina ile araç içerisinde arama yapıldı.

Çanakkale’de piyasa değeri 200 bin liralık kokain ele geçirildi

Arabanın her tarafını didik didik arayan narkotik köpeği Lina, kaputun altında bulunan sigorta bölümünde zulalanmış halde, piyasa değeri 200 bin lira olan 100 gram kokain maddesi buldu.

Kokain maddesine narkotik ekiplerince el konulurken, otomobil içerisinde bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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