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Çanakkale’de piyasa değeri 200 bin liralık kokain ele geçirildi

Çanakkale'de bir otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, motor kısmındaki gizli bölmede saklanmış kokain ele geçirildi. Lina'nın yakaladığı uyuşturucunun piyasa değerinin en az 200 bin lira olduğu tahmin ediliyor.

İHA 23.04.2021, 18:09 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021, 18:28