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Haberler Çanakkale Çocuk Bayramı'nda en acı kaza! Minik kız 23 Nisan coşkusunu yaşayamadan öldü

'nda en acı kaza! Minik kız coşkusunu yaşayamadan öldü

’nin ilçesinde 2 yaşındaki bir kız çocuğu kamyonun altında kaldı. Talihsiz kız, Ulusal Egemenlik ve coşkusunu yaşayamayan hayatını kaybetti.

Çocuk Bayramı'nda en acı kaza! Minik kız 23 Nisan coşkusunu yaşayamadan öldü
İHA

23.04.2021, 16:43

Çanakkale'deki olay, Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi 23 Nisan Sokakta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 2 yaşındaki Rimas Tel Cıbnıy bir kamyonun altında kaldı. Kamyon sürücüsü hızla olay yerinden kaçarken, talihsiz kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazayı görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk yapılan incelemelerde küçük kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Rimas Tel Cıbnıy'ın cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri de aracın sürücüsü olduğu iddia edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.



2 yaşındaki Suriye uyruklu Rimas Tel Cıbnıy 23 Nisan Sokakta meydana gelen kazada yaşamını yitirmeseydi, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayacaktı.

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