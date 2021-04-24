Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı’ndan 'apartman' geçti! Dikkat çeken görüntü

Çanakkale Boğazı’ndan 'apartman' geçti! Dikkat çeken görüntü

Çanakkale Boğazı'ndan 4 katlı apartmanı andıran 3 adet blok platform taşıyan Panama bayraklı Christos LXI adlı bir römorkör geçti. Platformun geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü de eşlik etti.