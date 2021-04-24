Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan aldığı Atlantik X isimli platformu çekerek saat 07.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
Saat 09.00 sıralarında 'Dur Yolcu' ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen platform, İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek için Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Çanakkale Boğazı'ndan 2 günde 4 Rus savaş gemisi geçti
Çanakkale Boğazı’ndan 'apartman' geçti! Dikkat çeken görüntü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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