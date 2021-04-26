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Haberler Çanakkale 500 gün kapatılacak… Turizm cenneti Assos’ta büyük tehlike!

500 gün kapatılacak… Turizm cenneti ’ta büyük tehlike!

'nin ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içindeki 'nda turizm işletmeleri, bölgede yapılacak kaya ıslahı çalışması kapsamında uzun süre kapalı kalacak.

500 gün kapatılacak… Turizm cenneti Assos’ta büyük tehlike!
AA

26.04.2021, 15:34

Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince geçen ay ihalesi gerçekleştirilen proje çerçevesinde antik limanda bulunan turizm işletmecileri ve esnafın faaliyetleri durduruldu.

Jandarma ekipleri tarafından antik liman yolu dubalarla kapatıldı. Ziyaret için gelenler, konuyla ilgili bilgi verilerek geri gönderiliyor.

Yaklaşık 500 günde bitirilmesi planlanan çalışma kapsamında, Assos Antik Limanı'nın üzerinde tehlike oluşturan kaya parçaları ve taşlar ıslah edilecek.

Yetkililer, ıslah çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgedeki işletmelerin faaliyetlerine devam edeceklerini bildirdi.

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