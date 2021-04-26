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'de bir köye koronavirüs karantinası alındı

'nin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mahmudiye köyünde karantina uygulaması başlatıldı. Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün girişlerinde önlem aldı.

Çanakkale'de bir köye koronavirüs karantinası alındı

26.04.2021, 10:05

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 vakalarında artış görülen Mahmudiye köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün girişlerinde önlem aldı.

Karantina süresince, köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları Ezine Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

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