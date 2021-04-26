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Haberler Çanakkale Çanakkale'de Gelibolu sahilinde erkek cesedi bulundu

'de sahilinde erkek cesedi bulundu

Son dakika... 'de sabah deniz kıyısında yürüyen vatandaşlar büyük şok yaşadı. Kıyıya gören bir erkek cesediyle karşılaşan vatandaşlar, hemen polise haber verdi.

Çanakkale'de Gelibolu sahilinde erkek cesedi bulundu
AA

26.04.2021, 11:59

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Sabah kıyıda gezen vatandaşlar, kumluk alandaki hareketsiz kişiyi görerek durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimlik tespiti için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderilen cesedin, 24 Nisan akşamı "Strategıc Unity" adlı gemiden düşen personel olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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