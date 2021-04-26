Çanakkale'de Gelibolu sahilinde erkek cesedi bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.
Sabah kıyıda gezen vatandaşlar, kumluk alandaki hareketsiz kişiyi görerek durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kimlik tespiti için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderilen cesedin, 24 Nisan akşamı "Strategıc Unity" adlı gemiden düşen personel olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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