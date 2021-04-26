  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Turan'dan Ayvacık için doğal gaz müjdesi

Turan'dan Ayvacık için doğal gaz müjdesi

Ayvacık için sevindiren açıklama. AK Parti Grup Başkanvekili ve Milletvekili , Ayvacık ilçesine doğal gaz getirileceği müjdesini verdi.

Turan'dan Ayvacık için doğal gaz müjdesi
İHA

26.04.2021, 16:32

Bayramdan sonrası çalışmaların hızlanacağını kaydeden Turan, "Çanakkale'mizin tüm ilçe ve beldelerine doğal gaz getirilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayvacık; tarihiyle, doğasıyla önemli bir turizm kentimiz. Söz konusu hemşehrilerimize hizmetse asla geri durmayız. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Ayvacık'ımıza doğal gaz getirilmesi konusunda girişimlerimizi sürdürüyoruz. Uzun süredir takip ettiğimiz bir konu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, EPDK ve ilgili kurumlarımız ile görüşüyoruz. Ayvacıklı hemşehrilerimiz Ramazan Bayramı'ndan sonra müjdemizi beklesin. Yakın zamanda Gelibolu'ya doğal gaz gelmesi için EPDK ile yaptığımız görüşmede Gelibolu Belediye Meclisince ivedi olarak karar alınması halinde 2022 yılı beklenmeden bu yaz doğalgaz yatırımına başlanacağının sözünü almıştık. Sıra Ayvacık'ta. Gelibolu'yla birlikte Ayvacık'a aynı tarihte doğal gaz gelmesini istiyoruz" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turan'dan Ayvacık için doğal gaz müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.